San Luis Capital fortalece su proyección internacional con conferencia de la UNESCO

⁠Andrés Morales abordará los nombramientos mundiales y su impacto en el desarrollo turístico y cultural de la ciudad.

El Ayuntamiento de San Luis Capital invita a la ciudadanía a la conferencia magistral “San Luis Capital: 3 nombramientos mundiales”, que será impartida por Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, como parte de las acciones para fortalecer la proyección internacional de la ciudad.

El evento se llevará a cabo el miércoles 22 de abril de 2026 a las 17:30 horas en el Centro Cultural Palacio Municipal, ubicado en el Jardín Hidalgo del Centro Histórico, espacio emblemático para la difusión cultural y académica en San Luis Capital.

Durante la conferencia, se abordará la relevancia de los reconocimientos internacionales y su impacto en el posicionamiento de los destinos turísticos, así como las oportunidades que representan para el desarrollo sostenible, la conservación del patrimonio y la promoción cultural.

Esta actividad forma parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para consolidar a San Luis Capital como un referente cultural y turístico a nivel global, mediante la vinculación con organismos internacionales y la generación de espacios de reflexión y conocimiento.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de acercar contenidos de alto nivel a la ciudadanía y fortalecer la identidad, el orgullo y la proyección internacional de San Luis Capital.