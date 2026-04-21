SAN LUIS CONMEMORA 203 AÑOS DEL SEER CON UNA EDUCACIÓN SIN LÍMITES

• La ceremonia en Matehuala reúne a la comunidad educativa y reconoce su trayectoria al servicio de las y los potosinos.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la educación, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) celebró su 203 aniversario con una ceremonia en el Teatro Manuel José Othón, en Matehuala, reafirmando su labor con una educación sin límites para estudiantes y docentes en todo el Estado.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció la dedicación de la comunidad educativa y su contribución a lo largo de más de dos siglos, destacando la importancia de seguir fortaleciendo la formación integral y las oportunidades de aprendizaje en beneficio de niñas, niños y jóvenes potosinos.

La celebración incluyó expresiones culturales como la participación de un grupo de danza folklórica y talento estudiantil, en un encuentro que refleja el cambio que se vive y se siente con una educación más cercana, incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.