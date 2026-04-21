GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LAS CUATRO REGIONES

• La corporación detuvo en Ciudad Valles a dos personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Derivado de acciones permanentes y de los operativos de seguridad y vigilancia en los 59 municipios, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en Ciudad Valles a Alfonso “N”, de 29 años, y Víctor “N”, de 27 años, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Los elementos estatales aseguraron a los individuos, quienes presuntamente manifestaron pertenecer a un grupo delictivo, a quienes se les aseguraron diversas bolsas con marihuana, una hoja de papel con información relacionada con la presunta venta de droga, artefactos conocidos como “ponchallantas”, 500 pesos en efectivo, así como un vehículo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene acciones para preservar la paz y la seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.