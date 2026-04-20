Protección Civil Municipal refuerza acciones de limpieza y mitigación de riesgos en la avenida Urbano Villalón tras lluvias

Personal operativo atiende afectaciones en la avenida Urbano Villalón derivadas de las lluvias; se realizan labores de limpieza y mitigación de riesgos para restablecer condiciones seguras de tránsito.

La Dirección Municipal de Protección Civil informa a la población que, derivado de las precipitaciones recientes, personal del área operativa implementa acciones de atención y mitigación de riesgos en la avenida Urbano Villalón, ubicada al sur poniente de la ciudad.

Como consecuencia de las lluvias, se registró el arrastre de rocas, llantas y diversos residuos hacia la vialidad, mismos que quedaron depositados en la zona colindante a una institución de educación superior, generando condiciones de riesgo para la circulación.

Ante esta situación, se llevan a cabo labores de limpieza, retiro de materiales y supervisión permanente del área, con el objetivo de restablecer condiciones seguras para el tránsito y prevenir incidentes.

Se exhorta a la población a atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, evitar la zona mientras continúan las labores operativas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Asimismo, se reitera la importancia de reportar cualquier situación de riesgo a través de las líneas de emergencia correspondientes.

La prevención y la participación ciudadana son fundamentales para salvaguardar la integridad de la población.