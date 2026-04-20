Protección Civil Municipal atiende y rescata a personas varadas en desnivel de Plaza San Luis por lluvias

Se realizó el rescate oportuno de cuatro personas en el desnivel de Plaza San Luis; autoridades exhortan a la población a extremar precauciones ante condiciones climatológicas.

La Dirección Municipal de Protección Civil informa que, derivado de las condiciones climatológicas registradas en la capital, se llevó a cabo el rescate de cuatro personas del sexo masculino cuyos vehículos quedaron varados en el desnivel que lleva a la Plaza San Luis.

Personal del área operativa, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó de manera eficaz las labores de auxilio, logrando salvaguardar la integridad de los tripulantes.

La dependencia reitera el exhorto a la población a atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, conducir con extrema precaución, evitar el tránsito por zonas encharcadas o inundadas, así como respetar los límites de velocidad y los cierres viales establecidos.