Sheinbaum tras balacera en Teotihuacán: “Nuestra solidaridad con los familiares”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de la balacera ocurrida en la Zona Arqueológica de Teotihuacán la mañana del lunes 20 de abril de 2026.

“Nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales y vivieron esta situación ayer”, refirió.

“Nuestra obligación es siempre informar los datos que tenemos y seguir informando al pueblo de México”, expuso Sheinbaum Pardo sobre los hechos en Teotihuacán.

“Están en coordinación con la FGR y como le informaron estamos en contacto con las víctimas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, también con los consulados y se les dará todo el apoyo necesario que se requiera”, argumentó.

La mañana del lunes 20 de abril, un sujeto abrió fuego contra visitantes en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, causando pánico y una estampida antes de ser hallado muerto, mientras autoridades investigan un posible suicidio.

Dicha balacera causó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor- y 13 personas heridas, de las cuales seis ya fueron dadas de alta.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Entre los seis ciudadanos estadounidenses, hay cuatro mujeres, de 61, 34, 27 y 26 años, y dos hombres de 38 y 29.

También hay tres colombianos -un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37-, dos brasileñas -de 13 y 55 años-, una canadiense de 29 años y un ruso de 32.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, según reportes preliminares de autoridades locales.

Con información de López-Dóriga Digital