Agresor de Teotihuacán quería “copiar” ataques violentos de otros países

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el atacante que abrió fuego contra visitantes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán actuó de forma solitaria, y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países.

En la conferencia matutina de palacio Nacional, el fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez identificó al agresor como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad.

“La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, subrayó.

El ataque en las pirámides de Teotihuacán dejó un saldo de dos muertos, una mujer canadiense y el agresor, y 13 personas más lesionadas, siete de ellas por disparos de arma de fuego.

La investigación también determinó que el ataque no fue espontáneo, ya que el agresor había visitado previamente en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó labores de reconocimiento antes de cometer la agresión.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, detalló que “se pudo determinar que se trató de un solo atacante”, y que arribó al lugar en un vehículo de aplicación desde un hotel que en el que se había hospedado en varias ocasiones, como parte de la planeación del ataque.

El funcionario confirmó que siete de los 13 lesionados fueron por impactos de bala y todos los heridos eran nacionalidades extranjeras.

Con respecto a los heridos, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segoba), precisó que hasta esta mañana siete lesionados permanecen en atención hospitalaria y seis heridos ya han sido dados de alta.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, confirmó que el agresor decidió quitarse la vida en el lugar.

“Él es herido en una pierna, se trata de neutralizarlo de esta manera, pero él más adelante se quita la vida”, añadió.

Con información de EFE