Agentes muertos en accidente en Chihuahua eran de la CIA, asegura el Washington Post

Los dos agentes estadunidenses que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), según el diario estadounidense The Washington Post.

Esto fue confirmado al medio por dos personas familiarizadas con el asunto, quienes también destacaron que la CIA ha tenido un papel significativamente más amplio en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La CIA declinó hacer comentarios al Washington Post en relación con la agencia a la que pertenecían los dos agentes de la embajada de Estados Unidos en México.

Cabe recordar que el 19 de abril el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes; el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos instructores de la embajada estadounidense murieron en un accidente.

El fiscal de Chihuahua, César Jauregui Moreno, señaló que los cuatro regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Alrededor de las 2:00 de la madrugada, el automóvil derrapó, se cayó en un barranco y después se reportó la explosión de la camioneta, añadió el fiscal. Sin embargo, indicó que continúan las investigaciones.

Según el medio estadounidense, Jauregui Moreno descartó que los estadounidenses participaran en la incautación del laboratorio de drogas y precisó que en esta acción sólo participaron elementos mexicanos.

Los presuntos agentes de la CIA realizaban labores de entrenamiento a unas ocho o nueve horas de distancia del lugar donde se halló el lugar de producción de narcóticos.

Tras la operación, se reunieron con personal de la AEI que participó en el allanamiento y el accidente ocurrió horas después.

Con información de Latin Us