Jóvenes potosinos participan en Talent Land México 2026 con el respaldo del Alcalde Enrique Galindo

⁠Una delegación de jóvenes de San Luis Potosí asiste al evento de innovación y tecnología más grande del país.

⁠El Alcalde Enrique Galindo impulsa la participación juvenil para fortalecer ideas y construir un San Luis más amable.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, impulsa por segundo año consecutivo la participación de una delegación de jóvenes potosinos en Talent Land México 2026, encuentro que se realiza del 7 al 9 de abril en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Con esta acción, el Alcalde reafirma su compromiso de fomentar el acceso de la juventud a espacios de conocimiento, innovación y experiencias que fortalezcan sus capacidades y les permitan transformar positivamente la ciudad, porque razones sobran para amar a San Luis.

Talent Land México es considerado el evento de innovación y tecnología más grande del país, con más de 400 horas de contenido en conferencias, talleres, retos y experiencias inmersivas. Reúne a miles de talentos nacionales e internacionales en torno a la tecnología, la inteligencia artificial, el emprendimiento y la creatividad digital, convirtiéndose en un espacio único para que las juventudes se inspiren y desarrollen proyectos de impacto social y económico. La continuidad de la participación potosina en este evento refleja la visión de un gobierno que apuesta por la juventud como motor de transformación.

El Director de Atención a la Juventud, Juan Ramón López, destacó la importancia de esta participación: “La visión del Alcalde Enrique Galindo es clara: abrir puertas para que nuestros jóvenes se llenen de conocimiento y experiencias que les permitan impulsar sus ideas y construir un San Luis más amable. Talent Land es un espacio donde la creatividad y la innovación se convierten en herramientas para transformar la realidad, y nuestros jóvenes regresarán con propuestas que enriquecerán a toda la comunidad.”

Por su parte, el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social y generan oportunidades para que la juventud potosina se convierta en protagonista del desarrollo de la capital:

“La participación en Talent Land es una muestra de cómo, con el respaldo del Gobierno Municipal, nuestros jóvenes pueden acceder a experiencias que les permiten crecer y aportar soluciones innovadoras para el bienestar de San Luis Potosí.”

La delegación potosina tendrá la oportunidad de convivir con expertos, líderes de opinión y otros jóvenes de todo el país, generando redes de colaboración y aprendizaje que fortalecerán la vida comunitaria y el desarrollo económico de San Luis Potosí.

La presencia de San Luis Potosí en Talent Land México 2026, por segundo año consecutivo, refleja la convicción del Gobierno Municipal de que la juventud es el motor de transformación social. Con el liderazgo del alcalde Enrique Galindo y el acompañamiento de la Dirección de Atención a la Juventud y la Secretaría de Bienestar Municipal, se reafirma que el futuro de la ciudad se construye con conocimiento, innovación y participación ciudadana, porque razones sobran para amar a San Luis.