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AYUNTAMIENTO

Interapas mantiene reparación constante de fugas para cuidar el agua

By Redacción
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jueves, abril 9, 2026

 

  • La reparación de fugas evita pérdidas del recurso y favorece una mejor distribución.

SLP.- Personal de INTERAPAS mantiene acciones permanentes de atención a fugas de agua potable en distintos puntos de la Zona Metropolitana, con el objetivo de evitar desperdicios y mejorar el servicio para las y los usuarios

En la zona sur, se atendieron fugas en la calle 5 de Mayo, en la colonia Gral. I. Martínez, así como en Monte de las Cruces, colonia Santa Fe, donde se realizaron sondeos y se detectaron tomas domiciliarias como origen de las afectaciones. En ambos casos, las tomas fueron canceladas para evitar el desperdicio y se dejó aviso a los usuarios para que acudan a realizar el trámite correspondiente. Además, las áreas intervenidas fueron debidamente cubiertas para evitar riesgos a peatones y vehículos.

En la zona poniente, en el fraccionamiento Villamagna, se atendieron reportes en las calles Zeus y Dionisio, donde se repararon fugas en red, logrando frenar el desperdicio de agua.

El bacheo en estos puntos se realizará posteriormente, respetando los tiempos necesarios para la correcta compactación y asentamiento del terreno.

INTERAPAS recuerda que reportar fugas es parte de la corresponsabilidad en el cuidado del agua. Los avisos pueden realizarse a través de ACUATEL 444 123 64 00 o en redes sociales oficiales, para su atención oportuna.

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