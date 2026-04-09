SAN LUIS IMPULSA EDUCACIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

• Con becas para nivel medio superior y superior, el Gobierno del Estado fortalece la reinserción social y amplía oportunidades educativas.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar más y mejores oportunidades, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) anunció la implementación de becas dirigidas a Personas Privadas de la Libertad (PPL), con el objetivo de que puedan concluir sus estudios de nivel medio superior y superior, avanzando hacia una educación sin límites.

Esta estrategia busca garantizar el acceso a una formación académica equitativa y de calidad, brindando herramientas que contribuyan al desarrollo personal y profesional de las y los beneficiarios. El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que este apoyo representa un incentivo importante no solo para quienes participan en el programa, sino también para sus familias, al abrir nuevas posibilidades de superación.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el cambio que se vive y se siente, mediante una educación accesible para todas y todos, consolidando un modelo que transforma vidas y fortalece el tejido social.