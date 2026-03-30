Policía de la Capital refuerza coordinación institucional para garantizar una semana segura y en paz

En el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de este lunes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que se giraron instrucciones a todas las corporaciones de seguridad para redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones que garanticen la tranquilidad tanto de visitantes como de la ciudadanía local. Esta estrategia refrenda el compromiso de trabajo coordinado para preservar el orden y la paz social durante la presente temporada vacacional.

Vila Gutiérrez destacó que la Policía de la Capital se mantiene activa dentro de este esquema de colaboración, sumándose a las acciones preventivas y operativas que buscan asegurar una semana con saldo positivo. En este contexto, señaló que se brinda especial atención a las actividades del Festival San Luis en Primavera, el cual inició el pasado fin de semana con saldo blanco.

En materia de seguridad vial, el titular de la Policía de la Capital indicó que se da continuidad al programa Conducción Segura, implementado de manera itinerante durante los fines de semana, con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar una cultura de responsabilidad al volante, el cual estará vigente los días santos.

Asimismo, informó que con motivo del Sábado de Gloria, se realizarán recorridos en diversas colonias para evitar el desperdicio de agua; en estos casos se aplicarán amonestaciones verbales y, de persistir la conducta, las personas serán canalizadas al Juzgado Cívico para la sanción correspondiente.

Finalmente, el Comisario Villa Gutiérrez dio a conocer los resultados operativos del periodo del 22 al 28 de marzo, en el que se registraron 174 detenciones: 132 por faltas administrativas presentadas ante el Juez Cívico y 41 personas puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por la comisión de diversos delitos, además de la localización y recuperación de nueve vehículos con reporte de robo.