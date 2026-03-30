El 87% de los policías de la Capital cuentan con Certificado Único Policial

El nivel de certificación de los Policías Municipales es superior al promedio de los municipios del estado y del país, de acuerdo con datos actualizados de la SSPC a este mes de marzo, resultado de una estrategia sostenida de evaluación permanente, control de confianza, capacitación y seguimiento puntual de cada elemento.

El municipio de San Luis Potosí registra actualmente cerca del 87 por ciento de sus elementos policiales con Certificado Único Policial (CUP), de acuerdo con información actualizada a marzo de 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Capital, mismos resultados que se reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal de Control y Confianza.

Esta cifra coloca a la corporación por encima de los promedios de los municipios del estado y el país. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025, publicado el 19 de marzo de 2026 por el INEGI, el promedio de policías municipales con CUP en el conjunto de los municipios del estado de San Luis Potosí es de 55.2 por ciento, mientras que el promedio de los municipios del país es de 62.8 por ciento. Es importante señalar que las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital están actualizadas a marzo de 2026, mientras que este estudio del Inegi corresponde al año 2025.

La dependencia municipal destacó que este nivel de certificación es resultado de una política de fortalecimiento institucional, basada en la evaluación permanente.

Subrayó que el Certificado Único Policial es una garantía que por ley se renueva cada tres años, lo que permite que cada elemento cuente con control de confianza vigente, competencias policiales básicas acreditadas y evaluaciones de desempeño satisfactorias, lo que valida su actuación bajo principios de legalidad, profesionalismo y confiabilidad.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital consideró importante precisar que los datos del CNGMD no presentan información desagregada a nivel municipal, por lo que no reflejan la realidad específica de la capital potosina, que mantiene una cobertura cercana al 87 por ciento de elementos certificados y como meta para este 2026, serán evaluados el 13 por ciento restante.

Este avance ha permitido revertir rezagos estructurales y consolidar un proceso activo de mejora continua en la corporación, fortaleciendo tanto la capacidad operativa como la confianza ciudadana.

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la consolidación de un modelo de seguridad basado en evidencia, orientado a mantener y ampliar los niveles de certificación policial en el municipio.