PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD LOCALIZA Y APOYA EN EL RESCATE DE CUERPO EN LA VIRGEN

El Gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez informa que, tras días de búsqueda, esta tarde, ha sido localizado el cuerpo de una persona que habría ingresado a una formación de agua y del cual ya no pudo salir, en las inmediaciones de la colonia La Virgen.

Personal de Protección Civil Municipal mantuvo la presencia desde el pasado jueves en el lugar, con el fin de identificar su presencia y recuperarlo. En estos momentos, se espera la llegada de los servicios periciales para colaborar y dar continuidad a las diligencias necesarias.

El Ayuntamiento soledense reafirma acciones para proteger la integridad de la ciudadanía, colaborar con las autoridades y fomentar la cultura de la prevención, a través de la actuación inmediata en situaciones de riesgo, mediante el teléfono de emergencias 444 831 12 60.