Planta Filtros potabiliza agua para más de 58 mil usuarios en la capital

Con una inversión mensual de 2.1 millones de pesos, se potabilizan alrededor de 350 mil metros cúbicos de agua para miles de hogares.

SLP.– Con una inversión mensual aproximada de 2 millones 100 mil pesos, la Planta “Los Filtros” permite potabilizar cerca de 350 mil metros cúbicos de agua cada mes, lo que se traduce en el suministro para más de 58 mil usuarios en la Zona Metropolitana.

Esta infraestructura, en operación desde 2008, recibe agua de la presa “San José” a través de una línea de conducción de aproximadamente 5 kilómetros. Actualmente trabaja con una producción cercana a los 140 litros por segundo.

El proceso para hacer el agua apta para consumo inicia al mezclarla con productos que ayudan a agrupar las impurezas; posteriormente, estas se separan y el agua pasa por filtros que retienen los residuos más pequeños. Finalmente, se desinfecta antes de enviarse a la red de distribución. Los residuos que se generan durante este proceso son retirados de manera controlada.

La Planta potabilizadora “Los Filtros” es una pieza clave para el abasto de agua en la ciudad, al garantizar que el suministro llegue en condiciones adecuadas a miles de hogares.