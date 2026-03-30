Exhorta Protección Civil Municipal a evitar el ingreso a presas y cuerpos de agua

La dependencia municipal refuerza acciones de vigilancia y llama a la población a prevenir riesgos en zonas no aptas para uso recreativo.

La Dirección Municipal de Protección Civil hace un atento llamado a la población para abstenerse de ingresar a presas y otros cuerpos de agua, debido a los riesgos que representan para la integridad física de las personas.

La dependencia informa que se mantienen operativos permanentes de supervisión y vigilancia en las presas El Peaje, El Potosino y San José, así como en la Cañada de El Lobo, con el propósito de prevenir incidentes y fortalecer las medidas de seguridad en estas zonas.

Se subraya que dichos espacios no se encuentran habilitados para actividades recreativas, por lo que el ingreso a los mismos implica riesgos significativos, entre los que destacan la presencia de lodo y vegetación con capacidad de atrapamiento, corrientes y zonas de succión, profundidades irregulares, bajas temperaturas, así como objetos sumergidos e inestabilidad en el terreno circundante.

En este sentido, la Dirección Municipal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones preventivas:

– Evitar ingresar o nadar en presas y cuerpos de agua no autorizados.

– Atender y respetar en todo momento la señalización y las restricciones de acceso establecidas.

– Supervisar de manera permanente a niñas, niños y adolescentes.

La Dirección Municipal de Protección Civil refrenda su compromiso de continuar implementando acciones preventivas, así como de velar por la seguridad, la prevención y la integridad de la población.