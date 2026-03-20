San Luis Capital, el municipio con la policía más profesional

En entrevista, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que fue muy productiva la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona junto a Ediles de toda la entidad, en la que se presentaron indicadores y destacó que la Capital cuenta con el mayor estado de fuerza, la policía más capacitada y mejor remunerada.

En el marco de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública con municipios, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que se trató de una muy productiva reunión encabezada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona junto a Presidentes Municipales de toda la entidad, en la que se presentaron indicadores en materia de seguridad, donde San Luis Capital destacó por el número de elementos, así como por ofrecer las mejores condiciones salariales y formación de sus elementos.

Al respecto, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó el avance en la política de mejora salarial para los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, así como del crecimiento en el estado de fuerza, ya se ha fortalecido la corporación con personal mejor capacitado y entrenado a través del Instituto de Profesionalización Policial.

“Somos el municipio que más estado de fuerza tiene y también somos el municipio que mejor paga a nuestros policías”, dijo el Presidente Municipal.

Añadió que este avance es resultado de un crecimiento sostenido durante su administración: “en los cuatro años de gobierno, cada año hemos incrementado el estado de fuerza”, y reiteró el compromiso de sumar 200 elementos más antes de concluir su gestión, con una policía “bien pagada, bien capacitada y bien entrenada”.

Finalmente, el Alcalde Enrique Galindo subrayó la incorporación de la nueva fuerza de Centinelas, integrada por mujeres policías asignadas al Centro Histórico: “no solo fortalece a la policía, sino el matiz de género, que es muy importante”, al brindar una atención más cercana y una visión distinta en las labores de seguridad en esta zona de la ciudad.