OPERATIVO “ESTADIO SEGURO” GARANTIZA ENCUENTRO TRANQUILO EN SAN LUIS

* Más de 600 elementos cuidarán a las y los aficionados durante el partido entre Atlético de San Luis y Club León.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementará este sábado 21 de marzo el operativo “Estadio Seguro 2026” en el estadio Libertad Financiera. Con la participación de más de 638 elementos y la coordinación con autoridades municipales y equipos de emergencia, se busca garantizar que el encuentro de la jornada 12 transcurra con total seguridad y tranquilidad para las y los asistentes.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, detalló que el despliegue de seguridad incluye vigilancia permanente y protocolos de emergencia, reflejando el cambio que se vive y se siente en la organización de eventos deportivos. Esta acción refuerza la confianza de la ciudadanía en que disfrutar del fútbol puede ser un espacio seguro, familiar y de convivencia sana.

Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, el operativo “Estadio Seguro” permite que cada partido se viva con normalidad y sin incidentes, consolidando un ambiente protegido donde la afición potosina puede celebrar el deporte con entusiasmo y responsabilidad.