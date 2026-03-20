ESTADO ABRE ESPACIOS COMERCIALES PARA FENAPO 2026

• El Patronato abre espacios comerciales para que empresas y emprendedores fortalezcan sus ventas y crecimiento.

Como parte de las acciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar el cambio que se vive y se siente, el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) puso a disposición espacios comerciales para que marcas, empresas y negocios puedan ofrecer todo tipo de productos durante la edición 2026.

Esta convocatoria brinda apertura a quienes deseen integrarse a uno de los eventos más importantes del país, que en sus últimas ediciones ha registrado una afluencia superior a los 9 millones de visitantes, consolidándose como una plataforma de alcance sin límites para el comercio, la promoción y el crecimiento económico.

Gracias a este escaparate de proyección internacional, las empresas y emprendimientos logran un impacto positivo en sus ventas, fortalecen su posicionamiento de marca y amplían sus oportunidades de contacto con nuevos clientes, las personas interesadas pueden solicitar información sobre espacios, requisitos y proceso de participación a través del número de WhatsApp 444 537 3446, donde recibirán atención directa para sumarse a la gran fiesta.