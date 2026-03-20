GOBIERNO ESTATAL REFUERZA COORDINACIÓN EN SEGURIDAD TRAS CAMBIO EN LA GUARDIA NACIONAL

• El relevo en la Academia de la Guardia Nacional fortalece la coordinación institucional en favor de la paz, la justicia y la protección de las familias potosinas.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer sin límites la seguridad, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones federales tras el relevo en la dirección de la Academia de la Guardia Nacional, ahora encabezada por Israel Abraham Cuadros Rojas, consolidando esfuerzos en materia de seguridad y justicia en San Luis Potosí.

La titular Ana Sofía Aguilar Rodríguez destacó la labor de las y los elementos de las fuerzas policiales, quienes se desempeñan con disciplina, vocación de servicio y un compromiso permanente con la protección de las familias potosinas, lo que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de salvaguardar el orden.

Asimismo, señaló que este relevo permite reforzar la coordinación institucional y las estrategias conjuntas en materia de seguridad, en un contexto donde el cambio que se vive y se siente impulsa acciones firmes para consolidar un entorno de estabilidad, paz social, orden y respeto al Estado de Derecho en San Luis Potosí.