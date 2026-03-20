“Para ser candidato, tienes que ser narco o tener padrinos”, dice la morenista Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, declaró que “para ser candidato, tienes que ser narco o tener padrinos”, durante su programa “Martes del Jaguar”, que se transmite en sus redes sociales.

La morenista utilizó este comentario para promocionar el «plan B» de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de que la reducción de presupuesto a partidos y congresos eliminaría estos privilegios.

“Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”, confesó Sansores ante la audiencia estatal.

La mandataria admitió que el sistema electoral mexicano impide la participación de ciudadanos comunes, al limitar el acceso al poder a quienes poseen recursos de procedencia cuestionable o conexiones con grupos de influencia.

Las declaraciones se da en un contexto de creciente violencia y señalamientos de infiltración criminal en diversas regiones del país.

Sansores calificó como un «exceso» que algunos congresos locales operen con presupuestos de hasta 39 millones de pesos por diputado, mientras otros funcionan con cinco millones.

La gobernadora criticó la estructura de los partidos de oposición, comparándolos con «franquicias familiares» que han convertido la política en un negocio, esto a pesar de que medios locales señalan que al menos 20 presuntos familiares de Layda tienen cargos públicos entre ellos su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, su asesor.