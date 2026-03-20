Buque de Nuestra América zarpa desde México hacia Cuba con ayuda humanitaria

Un buque de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarpó este viernes con destino a Cuba desde Puerto Progreso, en Yucatán, como parte de una iniciativa de solidaridad que busca entregar ayuda humanitaria, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

La misión contemplaba la participación de tres embarcaciones; sin embargo, dos veleros que preveían partir desde Isla Mujeres (Quintana Roo) retrasaron su salida debido a condiciones climáticas adversas.

El buque, que prevé arribar a La Habana el lunes 23 de marzo, transporta 30 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

Con información de EFE.