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PAÍS

Buque de Nuestra América zarpa desde México hacia Cuba con ayuda humanitaria

By Agencias
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El barco Maguro zarpó este viernes con destino a Cuba, cargado de ayuda humanitaria, desde el puerto de abrigo de Yucalpetén, en Yucatán (México). EFE/ Lorenzo Hernández
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viernes, marzo 20, 2026

El buque que zarpó desde Puerto Progreso, con ayuda humanitaria, prevé arribar a Cuba el lunes 23 de marzo

Un buque de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarpó este viernes con destino a Cuba desde Puerto Progreso, en Yucatán, como parte de una iniciativa de solidaridad que busca entregar ayuda humanitaria, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

La misión contemplaba la participación de tres embarcaciones; sin embargo, dos veleros que preveían partir desde Isla Mujeres (Quintana Roo) retrasaron su salida debido a condiciones climáticas adversas.

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El barco Maguro zarpó este viernes con destino a Cuba, cargado de ayuda humanitaria, desde el puerto de abrigo de Yucalpetén, en Yucatán (México). EFE/ Lorenzo Hernández

El buque, que prevé arribar a La Habana el lunes 23 de marzo, transporta 30 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

Con información de EFE.

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