DIF Municipal impulsa rehabilitación e inclusión en menores con síndrome de Down

Estela Arriaga reafirma el compromiso de construir un San Luis Amable e incluyente

Con terapias especializadas en la UBR Maravillas, se fortalece el desarrollo motor y la autonomía de niñas y niños

S.L.P.– Con el objetivo de fortalecer la rehabilitación integral y promover la inclusión desde la infancia, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de las actividades terapéuticas que se realizan en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas, dirigidas a menores con síndrome de Down.

Subrayó que estas acciones forman parte de una visión integral para consolidar un San Luis Amable, donde la inclusión, el respeto y las oportunidades sean una realidad para todas y todos. “Cada esfuerzo que realizamos en espacios como la UBR Maravillas tiene un propósito claro: brindar herramientas para que nuestras niñas y niños alcancen una mayor autonomía y mejorar su calidad de vida. Trabajamos con sensibilidad y compromiso para construir una ciudad donde todas las personas sean valoradas”, expresó.

Asimismo, reconoció el respaldo del Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, cuyo liderazgo ha sido clave para impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión y a la atención cercana de las familias potosinas.

Durante esta actividad, desarrollada por el Área de Rehabilitación, se brindó atención a niñas y niños mediante ejercicios enfocados en el fortalecimiento de la marcha (caminar) y la estimulación sensorial, contribuyendo de manera significativa a su desarrollo motor y funcionalidad, por lo que se continuará promoviendo este tipo de iniciativas que, además de contribuir a los procesos de rehabilitación, fomentan la concientización sobre el síndrome de Down y el respeto hacia la diversidad.