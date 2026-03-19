Ayuntamiento de San Luis Potosí, referente nacional al crear el primer programa de Networking Empresarial

El programa de Networking Empresarial refuerza la estrategia de crecimiento económico del municipio, promoviendo la vinculación de empresas locales con grandes industrias globales y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico regional.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, organizó el “Primer Networking Empresarial San Luis Capital”, en colaboración con la Alianza Empresarial y con sede en CANACINTRA, esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer la proveeduría local.

El evento reunió a más de 100 representantes del sector productivo, incluidas empresas globales y de la industria instalada en San Luis Capital, con el objetivo de crear vínculos directos que faciliten la integración de las empresas potosinas en las cadenas de suministro de grandes corporaciones.

Esta propuesta responde a una visión clara: lograr que más empresas locales se conviertan en proveedoras de la gran industria, lo que elevará su competitividad y generará mayor derrama económica en el municipio.

Bajo el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y con el trabajo de la Dirección de Desarrollo Económico, dirigida por Elia Korina Toro Reyna, se consolida una agenda permanente de vinculación empresarial que posiciona a San Luis Potosí como un nodo estratégico de integración productiva.