DESTACA ESTUDIANTE POTOSINA EN PARLAMENTO NACIONAL EN SAN LÁZARO

• La joven universitaria presentó una iniciativa enfocada en reconocer y proteger los derechos de las personas cuidadoras, representando a San Luis Potosí a nivel nacional.

Como parte del apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la participación juvenil, estudiantes potosinos continúan abriendo espacios en escenarios nacionales. En este contexto, Sofía Medina Rodríguez, alumna de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), participó en el Segundo Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fortaleciendo el talento y la voz de las nuevas generaciones.

Durante su intervención en la Comisión de Cuidados, Bienestar Social y Sistemas de Apoyo Comunitario, la estudiante presentó una iniciativa orientada al reconocimiento y protección de los derechos de las personas cuidadoras. La propuesta plantea garantizar acceso prioritario a servicios de salud, programas de apoyo y la creación de un sistema nacional que permita distribuir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado entre el Estado, la sociedad y las familias.

Esta participación confirma el cambio que se vive y se siente, donde las juventudes encuentran respaldo para desarrollar propuestas que contribuyen a una sociedad más incluyente. A través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), se fortalece la formación y proyección de jóvenes que hoy representan al Estado con compromiso y visión social.