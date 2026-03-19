ESTADO IMPULSA INCLUSIÓN SIN LÍMITES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Se fortalecen lazos con asociaciones civiles para mejorar la atención.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, sostuvo una reunión de trabajo con diversas asociaciones civiles enfocadas en la atención a personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y escuchar de primera mano sus necesidades y propuestas.

Durante el encuentro, la titular de la Coordinación, Isis Libertad Lara Felipe, destacó que se generaron sinergias con la sociedad civil para impulsar acciones concretas que contribuyan a ofrecer una atención más integral, así como a la construcción de entornos más incluyentes en beneficio de este sector.

Asimismo, se reiteró que el Mandatario Estatal ha mantenido la voluntad de fortalecer las acciones orientadas a promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios dignos. Gracias al cambio que se vive y se siente, se impulsan políticas públicas que garantizan el respeto, la participación activa y el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos.