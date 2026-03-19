GOBIERNO ESTATAL REFUERZA APOYO A POTOSINOS QUE REGRESAN DE ESTADOS UNIDOS

• Más de 500 personas retornaron en enero y reciben acompañamiento integral para su integración y bienestar en San Luis Potosí.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar respaldo sin límites a las y los potosinos en cualquier circunstancia, el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) fortalece la atención a quienes han regresado de Estados Unidos, facilitando su integración a la vida productiva y social. Con atención directa a las familias, el cambio que se vive y se siente brinda nuevas oportunidades.

El titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández Segura, informó que durante enero de 2026 retornaron a San Luis Potosí 564 personas, de las cuales 533 son hombres y 31 mujeres. Esto ha motivado el fortalecimiento de programas y servicios para atender de manera oportuna a este sector de la población.

A través de distintas dependencias, se facilita el acceso a trámites como actas de nacimiento y CURP, así como a opciones educativas para revalidación de estudios y certificación de habilidades, además de créditos, programas de salud, alimentación y servicios básicos. Estas acciones son acompañadas también por el sector privado, que se suma mediante la oferta de empleos dignos para las y los potosinos que hoy reconstruyen su proyecto de vida en el Estado.