ARENA POTOSÍ CONSOLIDA A LA ENTIDAD COMO DESTINO DE GRANDES EVENTOS

* El recinto fortalece la actividad económica y atrae espectáculos que impulsan el turismo y el comercio local.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la infraestructura, la Arena Potosí se consolida como un espacio clave para el desarrollo económico y social del Estado, al atraer eventos de talla nacional e internacional. Esta obra representa un avance en la proyección de San Luis Potosí, al generar una dinámica que beneficia a diversos sectores productivos y posiciona a la entidad en el mapa del entretenimiento.

El ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Fernando Díaz de León, destacó que la realización constante de espectáculos ha permitido la llegada de visitantes de distintos municipios y estados, lo que se traduce en una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, transporte y comercios locales. Además, reconoció que contar con un recinto de esta magnitud ha evitado que las familias tengan que desplazarse a otras ciudades para disfrutar de eventos de gran nivel, fortaleciendo así la economía interna.

El crecimiento de la actividad en torno a este espacio refleja el cambio que se vive y se siente, donde la consolidación de infraestructura moderna abre nuevas oportunidades para el turismo y la inversión. A la par, la coordinación con distintos sectores y la ampliación de la conectividad aérea continúan impulsando la llegada de más visitantes, generando beneficios directos para las y los potosinos.