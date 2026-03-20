spot_img
Seguridad

PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
93
spot_img
viernes, marzo 20, 2026

• La Guardia Civil Estatal detuvo a una pareja de presuntos vendedores de narcóticos, con 320 dosis de estupefacientes en el altiplano potosino.

A través de las acciones de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a Hugo “N”, de 29 años, y a una adolescente de 15 años, por el probable delito de posesión de estupefacientes, al asegurárseles 650 gramos de marihuana, distribuidos en 80 bolsas pequeñas, además de 200 dosis de “cristal” y 40 de cocaína.
Como resultado de las labores de inteligencia del dispositivo “Altiplano Seguro”, los presuntos fueron detenidos en un vehículo marca Mazda, tipo CX-5, color rojo, en el que se desplazaban sobre la carretera estatal 63.
Con estas acciones, la GCE reafirma el compromiso de trabajar por la tranquilidad de las familias potosinas.

Artículo anterior
ARENA POTOSÍ CONSOLIDA A LA ENTIDAD COMO DESTINO DE GRANDES EVENTOS
Artículo siguiente
UNIDAD DE GÉNERO DE LA GCE PROMUEVE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS Y LOS POTOSINOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img