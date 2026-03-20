PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

• La Guardia Civil Estatal detuvo a una pareja de presuntos vendedores de narcóticos, con 320 dosis de estupefacientes en el altiplano potosino.

A través de las acciones de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a Hugo “N”, de 29 años, y a una adolescente de 15 años, por el probable delito de posesión de estupefacientes, al asegurárseles 650 gramos de marihuana, distribuidos en 80 bolsas pequeñas, además de 200 dosis de “cristal” y 40 de cocaína.

Como resultado de las labores de inteligencia del dispositivo “Altiplano Seguro”, los presuntos fueron detenidos en un vehículo marca Mazda, tipo CX-5, color rojo, en el que se desplazaban sobre la carretera estatal 63.

Con estas acciones, la GCE reafirma el compromiso de trabajar por la tranquilidad de las familias potosinas.