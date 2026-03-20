UNIDAD DE GÉNERO DE LA GCE PROMUEVE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS Y LOS POTOSINOS

• La Unidad de Atención a la Violencia de Género rescató a dos menores de edad por una situación de riesgo derivada de un caso de violencia familiar.

Como parte de las acciones permanentes para la protección de niñas, niños y adolescentes, la Unidad Especializada en Atención a Violencia de Género de la Guardia Civil Estatal (GCE) rescató a dos menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, ante una posible situación de riesgo.

Derivado de la intervención oportuna, se logró salvaguardar la integridad física y emocional de una menor de 7 años y otro de un año, actuando en coordinación con personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y bienestar.

En cumplimiento a la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la GCE refrenda su compromiso de velar por la seguridad, integridad y derechos de la niñez potosina, actuando con firmeza, sensibilidad y apego a la legalidad para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia.