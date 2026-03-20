Gobierno de la Capital mantiene en buen estado espacios públicos del Centro Histórico

La Dirección de Servicios Municipales, a través de la Coordinación de Imagen Urbana, realiza acciones de mantenimiento y rehabilitación de mobiliario urbano para seguridad y mejor imagen de la ciudad.

El Gobierno de la Capital, por medio de la Dirección de Servicios Municipales, informó que se llevan a cabo trabajos permanentes de mantenimiento en el Centro Histórico, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones los espacios públicos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido, la Coordinación de Imagen Urbana realizó el retiro de una banca dañada en el pasaje Zaragoza, luego de que presentara una ruptura que impedía su uso adecuado y representaba un posible riesgo para peatones.

El mobiliario fue retirado para su reparación, como parte de las acciones de rehabilitación que se implementan de manera continua para preservar la funcionalidad y la imagen urbana de la Capital.