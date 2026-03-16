Realizan el Quinto Foro de la Mujer en el Turismo de San Luis Capital

⁠El encuentro presentó resultados del Observatorio Turístico Municipal sobre la participación, condiciones laborales y tendencias de las mujeres en el sector turístico.

Como parte de las actividades conmemorativas del 8M organizadas por el DIF Municipal, que encabeza la presidenta Estela Arriaga Márquez, se llevó a cabo el Quinto Foro de la Mujer en el Turismo de San Luis Capital, un espacio de análisis y diálogo donde se presentaron datos actualizados sobre la participación femenina en la industria turística a nivel global, nacional y local.

Claudia Lorena Peralta Antiga, Directora de Turismo de San Luis Capital, expuso los resultados del Observatorio Turístico Municipal, los cuales indican que las mujeres representan el 53 por ciento de la fuerza laboral del turismo en San Luis Capital, cifra alineada con tendencias internacionales que muestran una alta participación femenina en áreas como hospitalidad, agencias de viaje y servicios turísticos. Asimismo, se destacó el crecimiento de fenómenos como el turismo femenino en solitario y el papel de las mujeres en la toma de decisiones de viaje.

La presentación también abordó los retos que enfrentan las mujeres en el sector, como la brecha en cargos directivos, condiciones laborales, percepción de equidad y casos de discriminación o acoso, además de destacar avances como el aumento en la inclusión laboral de mujeres con discapacidad y el crecimiento del ingreso promedio en el sector.

Durante el evento se reconoció la trayectoria de mujeres que han contribuido a la formación de profesionales del turismo en la ciudad, entre ellas las docentes Adelita de Jesús Sifuentes Martínez y Ana María Aguilera Sánchez, por su labor académica y su aportación al sector turístico de San Luis Capital. Estas acciones forman parte de la política pública que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, orientada a fortalecer la igualdad de oportunidades y el desarrollo del sector turístico en la ciudad.