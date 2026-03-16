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AYUNTAMIENTO

Con el respaldo del Gobierno de la Capital, Feria de las Flores llena de color y vida el Parque de Morales

By Redacción
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martes, marzo 17, 2026

  • El tradicional evento cuenta con el respaldo del DIF Municipal que encabeza la Presidenta Estela Arriaga; además de la Dirección de Servicios Municipales. La edición 34 ofrece una amplia variedad de plantas, productos de jardinería y un espacio ideal para el encuentro familiar hasta el 30 de marzo.

Con la colaboración del Gobierno de la Capital y el DIF Municipal que encabeza Estela Arriaga Márquez, la edición 34 de la Feria de las Flores se consolida como uno de los espacios más atractivos de la temporada, al reunir en el Parque de Morales a decenas de expositores locales y nacionales con una amplia oferta de plantas, flores y productos relacionados con la naturaleza.

Durante este evento, que se desarrolla en el corredor central del parque del 13 al 30 de marzo, las familias pueden recorrer los distintos stands instalados y encontrar desde flores ornamentales y plantas de temporada hasta artículos para jardinería y decoración, en un ambiente que celebra la llegada de la primavera.

La Feria de las Flores abre diariamente de 10:00 a 19:00 horas y se ha convertido en una tradición que impulsa la actividad comercial de productores y viveristas, además de ofrecer a la ciudadanía un espacio de convivencia familiar en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.

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