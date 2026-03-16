ESTADO IMPULSA COORDINACIÓN PARA FORTALECER EL AEROPUERTO DE TAMUÍN

• La reunión consultiva permitió revisar avances y sumar esfuerzos entre autoridades y sectores productivos para fortalecer la conectividad aérea en la Huasteca Potosina.

Con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la conectividad aérea en San Luis Potosí, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, encabezó la Tercera Reunión Consultiva del Aeropuerto Nacional de Tamuín, realizada en esta terminal aérea. El encuentro permitió dar seguimiento a diversos trabajos orientados a ratificar el cambio que se vive y se siente con el crecimiento turístico y económico de la Huasteca.

En la sesión participaron autoridades municipales y del aeropuerto, así como representantes de cámaras empresariales, comerciales, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN). Durante el diálogo revisaron avances y reforzaron la coordinación para mejorar la operación, seguridad y promoción de esta infraestructura estratégica.

También se presentaron los avances del proyecto de ampliación que en breve iniciará la federación en el Aeropuerto Nacional de Tamuín. La obra cuenta con seguimiento del Gobierno del Estado y busca ampliar las oportunidades de conectividad, turismo y actividad económica para la Huasteca.