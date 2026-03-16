FORTALECEN ESTADO Y PODER JUDICIAL PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

• El intercambio de experiencias entre instituciones busca reforzar la atención y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí.

Una de las prioridades del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido fortalecer la protección de la infancia. En este sentido, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) participó en un conversatorio en materia familiar junto con magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Este encuentro permitió consolidar acciones sin límites para mejorar la atención y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí.

Durante la reunión, las y los participantes intercambiaron experiencias, perspectivas y estrategias que permitan reforzar el trabajo institucional en favor de la niñez y la adolescencia. El diálogo entre autoridades del ámbito judicial y de asistencia social abrió la puerta a nuevas acciones conjuntas que buscan fortalecer el marco legal y social que protege a las familias potosinas.

Con este tipo de espacios de colaboración, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar políticas y programas que garanticen entornos seguros, justos y protectores para la niñez, consolidando el cambio que se vive y se siente, al priorizar el bienestar integral de quienes representan el presente y futuro de la entidad.