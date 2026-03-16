RICARDO GALLARDO ENTRE LOS TRES MEJORES GOBERNADORES DE MÉXICO

* Es uno de los perfiles con mayor aprobación del país, de acuerdo con el más reciente estudio nacional de la consultora GobernArte.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue colocado entre los tres mandatarios estatales mejor evaluados de México, de acuerdo con la más reciente edición del estudio Sentimientos de la Nación, elaborado por la consultora GobernArte, donde alcanzó una aprobación de 64.2 por ciento entre la ciudadanía, tras cerca de cinco años de gestión.

El análisis también lo posiciona como el perfil de la Cuarta Transformación con mayor nivel de aprobación, superando a gobernantes de entidades como Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Chiapas, además de colocarlo como el tercer hombre mejor evaluado a nivel nacional dentro del ejercicio comparativo.

Estos resultados reflejan el respaldo de las y los potosinos al trabajo impulsado por el Gobierno del Estado, que ha consolidado una administración cercana a la gente y enfocada en resultados. Las evaluaciones favorables confirman el cambio que se vive y se siente, derivado de una política pública orientada al desarrollo, el bienestar social y la atención directa a las necesidades de las familias.

Durante la actual administración se han concretado acciones históricas que han transformado a la entidad, como una inversión superior a los 27 mil millones de pesos en obra pública, la atracción de capital productivo por 8 mil 500 millones de dólares que ubica a la entidad entre los primeros lugares del país, así como la construcción y rehabilitación de más de 400 escuelas y una estrategia integral que fortalece la seguridad en las cuatro regiones.

Con resultados tangibles en infraestructura, programas sociales y desarrollo económico, el Gobierno del Estado continúa impulsando un cambio sin límites, que permite dejar atrás el rezago de décadas provocado por la herencia maldita y abrir nuevas oportunidades para todas y todos.