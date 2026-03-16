RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA EN EL ESTADO

• Elementos de la Guardia Civil Estatal recuperaron seis vehículos con reporte de robo y aseguraron dos unidades presuntamente relacionadas con hechos ilícitos.

Derivado de los dispositivos de seguridad implementados en las cuatro regiones, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) recuperaron seis vehículos con reporte de robo vigente, aseguraron dos unidades presuntamente relacionadas con hechos ilícitos y detuvieron a tres personas por su presunta responsabilidad en la posesión de vehículos con reporte de robo, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Como resultado de labores permanentes de vigilancia y prevención del delito, la GCE detectó unidades con irregularidades a través de los Puestos de Atención Ciudadana (PAC), operativos interinstitucionales y el trabajo operativo de la División Caminos en las distintas regiones de la entidad.

La Guardia Civil Estatal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada para combatir el delito y garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los potosinos.