CON MÁS DE MIL 600 ELEMENTOS, GOBIERNO ESTATAL IMPLEMENTARÁ OPERATIVO SEMANA SANTA 2026

• Garantizará la seguridad, preservará el orden público y salvaguardará la integridad de la ciudadanía durante actividades religiosas, culturales y recreativas.

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad y para fortalecer la paz y la tranquilidad de las familias potosinas, así como de las y los visitantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) implementará el Plan General de Acción Semana Santa 2026, del 29 de marzo al 5 de abril, con motivo de las actividades de la Semana Mayor y del periodo vacacional.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, dio a conocer que, por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, se coordinarán acciones a través de la Guardia Civil Estatal y la División Caminos para garantizar la seguridad, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante actividades religiosas, culturales y recreativas en las cuatro regiones.

Detalló que en estas acciones se tendrá la participación de personal del C5i2, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), la Coordinación Estatal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, con un despliegue de más de mil 600 elementos, así como unidades y vehículos de las instituciones participantes en dicho operativo.

Estas labores reforzarán la vigilancia en eventos religiosos y parajes turísticos de la Huasteca potosina, Altiplano, Zona Media y la zona metropolitana, priorizando los sitios de mayor afluencia durante el periodo vacacional