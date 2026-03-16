HISTORIAS DE SUPERACIÓN DAN MUESTRA DEL AVANCE EDUCATIVO EN SOLEDAD Y EL RECONOCIMIENTO DE BANDERA BLANCA

– Beneficiarios del Instituto Estatal de Educación para Adultos recibieron certificados de primaria y secundaria en un municipio que, hoy, presume 98.7% de su población alfabetizada.

Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando su impulso educativo, reflejado en historias de superación de personas jóvenes y adultas que recientemente recibieron sus certificados de primaria y secundaria tras concluir sus estudios mediante las clases del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), un logro que se suma al reconocimiento que posiciona al municipio con Bandera Blanca y 98.7 por ciento de su población libre de analfabetismo.

Entre los testimonios más significativos estuvo el de Debanhi Puentes Vega, quien recibió su certificado de primaria y compartió que este logro representa una nueva etapa en su vida. “Es muy emotivo todo lo que está sucediendo hoy, porque tiempo atrás me hubiera costado muchísimo trabajo; después de un cambio de identidad de género prácticamente no existía legalmente para poder estudiar, pero con las nuevas leyes finalmente pude hacerlo y volver a empezar, estoy muy agradecida con quienes me apoyaron y con las autoridades que lo hicieron posible”, expresó.

También destacó la historia de Karen Brianda Casimiro, de 33 años, quien concluyó su secundaria tras iniciar su proceso educativo desde cero. “Yo empecé desde abajo, no sabía leer ni escribir y mis maestros me fueron enseñando; ahora ya obtuve mi certificado de secundaria y quiero seguir estudiando la preparatoria abierta para aprender más y abrir mi negocio, muchísimas gracias a las autoridades porque por ellos estamos aprendiendo y mucha gente se va a beneficiar”, comentó emocionada.

Desde el acompañamiento académico, Alma Martina, asesora del programa, resaltó el impacto de estas acciones educativas en la comunidad. “Nos llena de orgullo ver que los alumnos tengan la iniciativa de salir adelante; nuestro trabajo es darles las herramientas para que concluyan su primaria y secundaria y puedan continuar con sus metas”, señaló.

Estos logros educativos demuestran el trabajo coordinado entre instituciones y el respaldo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que mantiene cercanía con las familias y apoyo a los programas que acercan oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo así un municipio donde la educación continúa abriendo puertas para el bienestar y desarrollo de su gente.