OPERATIVOS DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTINÚAN CON RESULTADOS FAVORABLES

• Dos personas fueron detenidas en la Zona Metropolitana y tres más en Tamasopo; se aseguraron dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Derivado de los operativos de inteligencia y vigilancia de la Guardia Civil Estatal (GCE), cinco personas fueron detenidas en acciones realizadas en la Zona Metropolitana y Tamasopo, por su probable participación en hechos relacionados con delitos contra la salud.

En distintas intervenciones, agentes estatales detuvieron a Jair “N”, de 24 años, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de “cristal” y de marihuana, mientras que en otra acción, fue detenido Jonathan “N”, de 26 años, con dosis de una sustancia con características de “cristal” y de marihuana.

En el municipio de Tamasopo, la GCE detuvo a Eduardo “N”, de 39 años; José “N”, de 60 años, y José Guadalupe “N”, de 50 años a quienes se les aseguraron dosis de una sustancia con características de “cristal”, de marihuana y dinero en efectivo.

Las cinco personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene las acciones de inteligencia, vigilancia y prevención en las distintas regiones de San Luis Potosí, en coordinación con las instancias competentes, para combatir los delitos y contribuir a la seguridad de la población.