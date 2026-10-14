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OPERATIVOS DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTINÚAN CON RESULTADOS FAVORABLES

Seguridad
By Redacción
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miércoles, octubre 14, 2026
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• Dos personas fueron detenidas en la Zona Metropolitana y tres más en Tamasopo; se aseguraron dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Derivado de los operativos de inteligencia y vigilancia de la Guardia Civil Estatal (GCE), cinco personas fueron detenidas en acciones realizadas en la Zona Metropolitana y Tamasopo, por su probable participación en hechos relacionados con delitos contra la salud.
En distintas intervenciones, agentes estatales detuvieron a Jair “N”, de 24 años, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de “cristal” y de marihuana, mientras que en otra acción, fue detenido Jonathan “N”, de 26 años, con dosis de una sustancia con características de “cristal” y de marihuana.
En el municipio de Tamasopo, la GCE detuvo a Eduardo “N”, de 39 años; José “N”, de 60 años, y José Guadalupe “N”, de 50 años a quienes se les aseguraron dosis de una sustancia con características de “cristal”, de marihuana y dinero en efectivo.
Las cinco personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que determinará su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene las acciones de inteligencia, vigilancia y prevención en las distintas regiones de San Luis Potosí, en coordinación con las instancias competentes, para combatir los delitos y contribuir a la seguridad de la población.

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