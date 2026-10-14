SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO MANTIENE COORDINACIÓN INTEGRAL CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

* La dependencia mantiene el diálogo con autoridades municipales y federales para atender conflictos y dar seguimiento a los acuerdos de las mesas de seguridad.

Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría General de Gobierno (SGG) mantiene la coordinación con autoridades municipales y federales para dar seguimiento a las acciones de prevención, vigilancia e inteligencia en los 59 municipios.

El titular de la dependencia, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que las reuniones con las y los alcaldes permiten revisar las necesidades de las corporaciones municipales y acordar acciones para mejorar su capacidad operativa.

Señaló que las labores de inteligencia han permitido detener a personas identificadas como objetivos prioritarios, presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la Huasteca. También destacó la instalación de bases operativas en municipios.

Añadió que las evaluaciones de control de confianza forman parte de las acciones para contar con corporaciones confiables. La dependencia continuará el diálogo institucional y el seguimiento a los acuerdos para preservar la paz y la gobernabilidad.