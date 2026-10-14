Gilberto Mora, la joya del futbol mexicano, cumple 18 años: ¿Qué sigue para él?

Gilberto Mora, joven promesa del futbol mexicano, alcanzó este martes 14 de octubre de 2026 la mayoría de edad al cumplir 18 años, hecho que transforma su estatus dentro del mercado de transferencias internacional.

El futbolista de los Xolos de Tijuana, quien se ha consolidado como una de las joyas más destacadas del balompié nacional, quedó formalmente habilitado para firmar contratos profesionales en el extranjero sin las restricciones impuestas por los reglamentos de transferencia de la FIFA para jugadores menores de edad.

El año pasado, el joven nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se convirtió en el futbolista más joven de la historia de ganar un título con una selección mayor, al formar parte del equipo de México campeón de la Copa Oro.

Después de eso, se recuperó de una lesión en el pubis y fue al Mundial 2026, en el que, el pasado 30 de junio fue el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación de la Copa del Mundo, al alinear desde el inicio en el 2-0 sobre Ecuador en los 16vos de final.

Fuera de la cancha, Gilberto Mora parece un niño retraído con acné juvenil, de pocas palabras. Dentro del campo es fuego, con un descaro de persona mayor, capaz de encarar a cualquier rival sin importar su nombre.

Se trata de un creativo generador de futbol, reconocido por el británico Jude Bellingham, con quien intercambió camiseta en el Mundial. Posee maestría en la conducción de la pelota, es veloz, gran generador de fútbol y, sobre todo, atrevido.

No es el típico goleador, pero suele hacerse presente en los marcadores como sucedió hace dos semanas al darle a México un empate 1-1 con Colombia, en un amistoso y como está demostrando en el Apertura mexicano con su club, el Tijuana, en el que suma cinco goles en 496 minutos.

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Es un futbolista diferente, que ha conmovido hasta al mismo Lionel Messi, quien hace unas horas lo incluyó en su lista de 10 talentos que marcarán el futuro del balompié. Sin embargo, es mortal, sensible a lesiones y a desgastes por lo que el seleccionador mexicano, Rafael Márquez, pidió no “quemarlo”.

Según los medios mexicanos, el Liverpool y el Arsenal de la Liga Premier se han interesado por la joya, pero está por ver si no le conviene más fichar en un equipo de menos visibilidad para ser titular, y llegar de a poco a las Grandes Ligas, como hizo el propio Márquez, quien firmó con el Mónaco en 1999 y llegó a ser titular del Barcelona.

¿Qué cambia ahora para Gilberto Mora tras cumplir 18 años?

Fichaje en Europa: Clubes europeos que ya le venían siguiendo la pista pueden presentar ofertas formales a Xolos para comprarlo en el próximo mercado de pases.

Clubes europeos que ya le venían siguiendo la pista pueden presentar ofertas formales a Xolos para comprarlo en el próximo mercado de pases. Contratos largos: Ya puede firmar contratos profesionales de cuatro o cinco años con cualquier club del Viejo Continente.

Ya puede firmar contratos profesionales de cuatro o cinco años con cualquier club del Viejo Continente. Paso firme a Selección: Su consolidación en primera división y la posibilidad de emigrar lo posicionan como una de las apuestas principales para el recambio generacional de la Selección Mexicana, dirigida por Rafael Márquez.

Con información en López-Dóriga Digital y EFE