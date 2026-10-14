“No tenemos nivel para Champions”: Lisandro Martínez hace dura crítica a jugadores, DT y directiva del Manchester United

Lisandro Martínez cargó duramente contra todo el Manchester United tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League.

«El rendimiento fue pobre, tengo que controlarme. Es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento», acotó el defensor en la entrevista de Prime Video.

No obstante, el lateral fue más allá y criticó la gestión de los propietarios de los Red Devils, así como del director de futbol, Jason Wilcox.

«Esperaba más inversiones en verano, tengo que ser honesto. Esperábamos más de los de arriba, más de nuestro director de futbol«, agregó.

Consultado sobre el entrenador Michael Carrick, ‘Licha’ contestó que «hace lo mejor que puede»; «puedes seguir cambiando y cambiando al entrenador, pero ¿y las otras áreas?».

NO TIENEN NIVEL EUROPEO

Finalmente, el campeón del mundo en Qatar 2022 dijo que los jugadores pueden dar más, pues así no están a la altura de la Liga de Campeones.

“Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Creo que los jugadores podemos dar más, pero también es importante construir un plantel fuerte y estar preparados para noches como estas”, apuntó.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Con información de Latin Us