GUARDIA CIVIL ESTATAL DESARTICULA PRESUNTA CÉLULA DELICTIVA EN LA ZONA METROPOLITANA

• De acuerdo con labores de inteligencia, los detenidos estarían relacionados con otros hechos delictivos y con actividades que generan incidencia delictiva en la zona metropolitana y uno de ellos cuenta con orden de aprehensión vigente.

Tras labores de inteligencia y un importante despliegue operativo, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a tres personas, identificadas como presuntos objetivos criminales por su probable relación con diversas actividades delictivas.

La intervención se realizó sobre el Eje 134 de la zona industrial, donde los agentes estatales interceptaron un vehículo BMW color negro y detuvieron a Juan Carlos “N”, de 38 años, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente; Soel “N”, de 34 años, y Candelaria “N”, de 38 años, a quienes les decomisaron un arma de fuego, diversas dosis de presuntas drogas y dinero en efectivo, recabando información que permitió establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos.

Las tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La SSPC mantiene las labores de inteligencia y presencia operativa para identificar y detener a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, así como contribuir a la prevención de delitos en las cuatro regiones del estado.