La Escuela Estatal de Música presenta el concierto “México y El Mundo” con la participación de su Ensamble Vocal Femenil

El evento contempla la participación especial del Coro y Orquesta Sor Juana Inés de la Cruz, provenientes de Guanajuato.

El concierto se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga I, con entrada libre.

Como resultado y continuidad del exitoso Programa de Movilidad y Vinculación Institucional impulsado por la Escuela Estatal de Música (EEM) del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), San Luis Potosí recibirá este próximo sábado 7 de noviembre al Coro y Orquesta Sor Juana Inés de la Cruz, procedente de Guanajuato, para presentar el magno concierto “México y El Mundo”.

Este proyecto cultural tuvo su primer capítulo el pasado 3 de julio con un lleno total en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña de León, Guanajuato, donde el Ensamble Vocal Femenil de la EEM, bajo la dirección del Mtro. Daniel Moreno Ortiz, representó con orgullo a la entidad potosina.

En esta ocasión, la alianza entre ambas entidades se fortalece en tierra potosina mediante la colaboración articulada con el Programa de Agrupaciones Artísticas Comunitarias de Guanajuato. A través de esta presentación conjunta, la música se reafirma como una herramienta viva para la movilidad académica, el aprendizaje mutuo y la promoción de valores como el respeto, la inclusión, la empatía y la convivencia pacífica.

El concierto ofrecerá un recorrido sonoro que entrelaza la riqueza del folclor mexicano con obras representativas del repertorio internacional, mostrando la calidad técnica y la expresividad de las agrupaciones representativas de ambas instituciones.

Detalles de la presentación:

Evento: Concierto “México y El Mundo”

Participan: Ensamble Vocal Femenil de la EEM y el Coro y Orquesta Sor Juana Inés de la Cruz (Guanajuato)

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Hora: 17:00 horas

Sede: Teatro Carlos Amador, Parque Tangamanga I, San Luis Potosí, S.L.P.

Entrada: Libre y abierta al público en general

La Escuela Estatal de Música invita a toda la comunidad potosina y a las familias a ser parte de esta importante fiesta musical y de convivencia cultural.