SIFIDE OFRECE CRÉDITOS PARA NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

* El programa Impulso a la Economía Familiar contempla financiamientos grupales e individuales de 800 a 100 mil pesos, según el esquema.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) ofrece alternativas de crédito a personas que realizan actividades comerciales y buscan mantener o ampliar sus negocios.

A través del programa Impulso a la Economía Familiar, la oferta contempla montos de 800 a 100 mil pesos, sujetos a los requisitos y condiciones de cada modalidad.

Los esquemas consideran plazos desde 16 semanas para financiamientos grupales y de dos a 24 meses para los individuales.

Entre las personas beneficiarias se encuentra Naydelin Lizbeth, quien se dedica a la manicura y ha participado durante más de cinco años en la modalidad grupal.

Las personas interesadas pueden consultar con Sifide los requisitos, plazos y condiciones vigentes para identificar la alternativa adecuada para su actividad productiva.