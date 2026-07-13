ACCIONES PREVENTIVAS Y OPERATIVOS FORTALECEN LA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

• La Guardia Civil Estatal detuvo a 41 personas y recuperó 11 vehículos con reporte de robo durante los operativos desplegados en las cuatro regiones del Estado.

Como resultado de los operativos permanentes de prevención y vigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 41 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, como parte de la Estrategia Integral que fortalece la seguridad en la entidad.

Durante estas acciones fueron asegurados 1.52 kilogramos de marihuana, 86 dosis de “cristal” y 90 artefactos metálicos conocidos como «ponchallantas»; además, se localizaron 11 vehículos con reporte de robo vigente y siete unidades más que presuntamente estarían relacionadas con actividades ilícitas, quedando todas a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de mantener una presencia operativa permanente en los 59 municipios, fortaleciendo las labores de inteligencia, prevención y coordinación institucional.