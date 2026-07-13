¿Se va o se queda? Definen el futuro inmediato de Gilberto Mora con Xolos

El futuro inmediato del juvenil mexicano Gilberto Mora continuará ligado a los Xolos de Tijuana de la Liga MX, según confirmó Jorge Hank Rhon, propietario de Grupo Caliente.

Durante el XXXIV Clásico Internacional de Salto, el empresario detalló la situación contractual del futbolista de 17 años de edad, quien llamó la atención en la justa mundialista de Norteamérica con la Selección Mexicana.

“Esta próxima temporada va a estar aquí (Xolos Tijuana) y de ahí se va a ver hacia dónde va”, apuntó en entrevista a medios de comunicación.

“Ojalá se vaya a Europa, y no por malinchista, sino porque es un nivel diferente, va a aprender un chorro, va a practicar un montón y va a subir muchísimo y lo tendremos en la Selección Mexicana”, recalcó.

El directivo señaló que un factor clave en el desarrollo del jugador será en mes de octubre, fecha en la que Mora cumplirá la mayoría de edad, lo cual legalmente facilita una eventual transferencia a un equipo europeo.

El juvenil de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, tuvo una destacada e histórica participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes promesas a sus escasos 17 años de edad.

En la justa mundialista, Mora disputó un total de cinco partidos, de los cuales tres fueron como titular (República Checa, Ecuador e Inglaterra). En total, el mediocampista jugó 241 minutos.

Con información de López-Dóriga Digital