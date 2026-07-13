PROTECCIÓN CIVIL CAPACITA GRATUITAMENTE A EMPRESAS, ESCUELAS Y CIUDADANÍA

* La Coordinación Estatal de Protección Civil ofrece de manera permanente cursos en primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación y búsqueda y rescate para fortalecer la cultura de la prevención.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene un programa permanente de capacitación dirigido a instituciones públicas, empresas, centros educativos y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, informó que los cursos incluyen primeros auxilios, prevención y combate inicial de incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate de personas, así como la integración y funcionamiento de brigadas internas de protección civil.

Durante las sesiones, las y los participantes reciben capacitación teórica y práctica en soporte vital básico, protocolos de actuación, rutas de evacuación, uso de extintores, identificación de riesgos y coordinación con los cuerpos de emergencia, conocimientos que permiten actuar de manera oportuna y reducir riesgos en centros de trabajo, escuelas y espacios públicos.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de prevención que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer la autoprotección, reducir riesgos y contar con instituciones y comunidades mejor preparadas ante cualquier contingencia.