DEROGAR O REFORMAR.. LO MÁS PRUDENTE

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

El pronunciamiento hecho por José Ricardo Gallardo, en el sentido de que revisará y le meterá reversa a la famosa Ley Serrano, habla de un mandatario prudente, sensible y con la habilidad política suficiente como para evitar que el tema no escale más y se salga de control.

El daño causado ya está hecho y será su autor quien pague las consecuencias por el costo político que le representó al gobernador.

Y no hablamos de la Inteligencia Artificial que deberá ser un tema nacional de revisión conjunta; de páginas de dudosa procedencia y contenido, o de granjas de boots que, – siempre, sobre todo en campañas políticas están presentes y bien financiadas.

Estamos en presencia fundamentalmente de la voluntad manifestada en respetar el periodismo serio, al ejercicio diario y de investigación, y sobre todo la libertad de expresión responsable, veraz y objetiva. Hacerlo en tiempo y forma, habla bien de un gobernante que no tiene que esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nadie en su pleno juicio y por sentido común, está de acuerdo en que la Inteligencia Artificial sea utilizada para otros fines que dañen la imagen, la reputación, la honorabilidad o la integridad de hombres mujeres y

niños. Lo que no es prudente es que la legislación en la materia tenga sesgos o interpretaciones deleznables que apuntan hacia una persecución implacable de comunicadores o creadores de contenidos.

Si en verdad el gobernador lo planteó en serio, estaremos hablando de un mandatario inteligente y dispuesto a enderezar el rumbo en un tema demasiado frágil y peligroso cuando solo se impulsa para neutralizar o callar voces críticas. Siempre he sostenido que la mala información se combate con la buena información, pero no infundiendo miedo o temor.

En fin, El Pollo tiene la palabra y no es mala idea de que se establezcan mesas de trabajo para revisar y discutir los contenidos de la Ley vigente. Si esto es una realidad, no deberá haber exclusiones o comunicadores a modo para defender lo indefendible, Esperemos que se discuta ampliamente y que se logren los consensos necesarios para llegar a buen puerto.

ENTRE SOMBRAS

La puesta en escena del nuevo partido político “Somos México” que lo mismo aglutina a ex perredistas, es priistas, ex panistas y ex de todo, apunta a que darán la pelea en el 2027. No será para ganar, y eso lo sabe muy bien Xavier Nava, pero de que apuntarán sus baterías para restarle votos y voluntades a MORENA y al PVEM de eso no hay la menor duda.

Por antonomasia, la actitud revelada por el dirigente de este partido en San Luis Potosí, vendrá de rebote a beneficiar a otros si le fracturan a MORENA y al Verde la votación. Esto podría favorecer al propio alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos o al propio Gerardo Sánchez Zumaya, aún cuando solo vayan en elecciones federales.

Xavier Nava no es de los que gozan de mucha simpatía, sobre todo por sus antecedentes de saltar o buscar representar a diferentes opciones políticas. Ya estuvo en el PRD, en MORENA y contendió por el PAN. Por mucho que afirme que solo fueron espacios o un vehículo para participar, los potosinos no olvidan, tienen memoria.

Hasta pronto.